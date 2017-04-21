Глава МИД Литвы: Присутствие НАТО означает приверженность союзу 21.04.2017, 11:05

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Линас Линкявичюс

Западный альянс сделает все для защиты безопасности государств-членов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал о присутствии войск НАТО на территории стран Балтии:

«Мы не говорим о каком-то соревановании или эскалации», - сказал министр.

«То, что происходит, означает что НАТО сделает все зависящее для обеспечения безопасности своей территории и своего населения».

В интервью 20 апреля телеканалу Настоящее время Линкявичюс также сказал, что Вильнюс желает нормальных отношений с Россией, но они должны основываться на принципах и ценностях, передает «Радио Свобода». Линкявичюс дал интервью телеканалу Настоящее время, который работает в составе Радио Свободная Европа/Свобода в сотрудничестве с «Голосом Америки».

Линкявичюс отметил, что в регионе развернута информационная война, которую еще называют гибридной, ведущаяся нетрадиционными способами, включая дезинформацию и фальшивые новости.

«Эта война уже идет - кибервойна, информационная война, и понятия безопасности - расширилось», - уточнил он. Линкявичюс отметил, что альтернативное мнение, подаваемое как другая точка зрения, не может подменяться обыкновенной ложью.

По оценке министра иностранных дел Литвы, в прежние времена перед наступлением применялась артподготовка. Теперь в этом нет необходимости. Вполне достaточно применить обычное «промывание мозгов», чтобы создать плацдарм для наступления. Именно это, по мнению Линкявичуса и произошло в Крыму в марте 2014 года.

Он сообщил, что за последнее время было очень мало контактов между Литвой и Россией на государственном уровне и сказал, что Литва хотела бы иметь нормальные соседские отношения с Россией, но основывающиейся на ценностях.

НАТО усиливает свое присутствие в регионе, чтобы успокоить страны-члены в условиях возобновления агрессивной внешней политики со стороны России.

Особую тревогу вызывает незаконная аннексия Крыма и продолжающаяся поддержка сепаратистов на востоке Украины. Россию также обвиняют в том, что она вмешивается в дела стран, стремящихся вступить в НАТО.

Североатлантический союз развернул четыре батальона в Польше и странах Балтии, Литве, Латвии и Эстонии во главе с войсками США, Германии, Канады и Великобритании, каждый из которых имел около 800 военнослужащих. Линкявичюс рассказал телеканалу Настоящее время, что уровень угрозы со стороны России против стран Балтии - всех членов НАТО и всех бывших советских республик - остается высоким.