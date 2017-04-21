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В Гродно открывается Burger King

  • 21.04.2017, 11:19
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Популярный американский фастфуд начнет работать с 22 апреля.

В самом центре Гродно, на Советской, 25 в субботу 22 апреля начнет работу первое учреждение популярного американского фастфуда Burger King, сообщает hrodna.life.

Официальное открытие ресторана в присутствии руководства города и директоров сети фастфуда в Беларуси запланирован на ближайший четверг, 27 апреля.

Ожидается, что в течение двух месяцев в «АЛМИ» по проспекту Космонавтов в Гродно откроется второй Burger King

В июле 2015 года компания Burger King успешно открыла свой первый ресторан в Минске, сейчас в столице их всего 7.


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