Лукашенко: «Я еще сопливым президентом говорил...»5
- 21.04.2017, 11:39
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Диктатор рассказал об импичменте и «повешанном Мясниковиче».
Лукашенко проговорился, что реформ и либерализации от него не стоит ждать:
«Я еще сопливым президентом говорил – у нас нет денег на какие-то эксперименты. В Америке – есть. Ошиблись – напечатаем, весь мир заплатит за это. Поэтому я никогда не рисковал с новыми идеями. Мы в 90-х перепечатали у России все законы, я все это отменил. Чего мне это стоило: и импичмент мне объявляли, и Мясниковича на этой площади вешали, и кого только не вешали. Но мы выстояли»
Сharter97.org ведет онлай-трансляцию с выступления диктатора в «палатке».