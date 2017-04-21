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Лукашенко: «Я еще сопливым президентом говорил...»

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  • 21.04.2017, 11:39
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Фото: ТАСС

Диктатор рассказал об импичменте и «повешанном Мясниковиче».

Лукашенко проговорился, что реформ и либерализации от него не стоит ждать:

«Я еще сопливым президентом говорил – у нас нет денег на какие-то эксперименты. В Америке – есть. Ошиблись – напечатаем, весь мир заплатит за это. Поэтому я никогда не рисковал с новыми идеями. Мы в 90-х перепечатали у России все законы, я все это отменил. Чего мне это стоило: и импичмент мне объявляли, и Мясниковича на этой площади вешали, и кого только не вешали. Но мы выстояли»

Сharter97.org ведет онлай-трансляцию с выступления диктатора в «палатке».


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