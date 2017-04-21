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Стало известно, как крупные предприятия будут работать в большие выходные

  • 21.04.2017, 11:42
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Белорусов ждут небольшие каникулы — четырехдневные в апреле и трехдневные в мае.

Tut.by узнавал, по какому графику будут трудиться в продолжительные выходные работники крупных предприятий.

На «МТЗ-Холдинге» в субботу, 22 апреля, будет рабочий день. Предприятие намерено отрабатывать один из январских выходных. Напомним, из-за продолжительных новогодних каникул у россиян некоторые подразделения «МТЗ-Холдинга» с 6 по 9 января отдыхали. Эти рабочие дни разбросали на другие даты в течение года.

— Дальше мы работаем в соответствии с обычным календарем по общегосударственному графику, — рассказал специалист по связям с общественностью этого предприятия Павел Тухто. — На майские праздники под Россию мы подстраиваться не будем, как было на новогодние каникулы. У нас в России около 140 поставщиков, и когда они уходят на каникулы на 10 дней, для нас это ощутимо и заметно, потому что мы не можем простаивать ввиду отсутствия каких-либо запчастей или металла. А когда выходные длятся несколько дней, то наши запасы запчастей позволяют продолжать работать и не подстраиваться под график работы российских партнеров.

К слову, в минувший четверг дирекция завода вышла на субботник, специалисты приводили в порядок центральную аллею у предприятия.

— 22 апреля у нас рабочая суббота, поэтому решили заранее заняться благоустройством. Администрация также соберется поработать на уборке сквера завода сегодня, а в субботу отправится на субботник в пионерлагерь «Беларус», который принадлежит МТЗ, — уточнил Павел Тухто.

На МАЗе и производство, и коммерческие службы не работают 24 и 25 апреля, а также 7, 8 и 9 мая, сообщил председатель профсоюзного комитета предприятия Михаил Будай.

В ОАО «Гомельский химический завод» сообщили, что заводоуправление и вспомогательные цеха работают с учетом общегосударственных переносов, а рабочие основных специальностей трудятся посменно, независимо от выходных и праздников.

Добыча руды и производство удобрений на «Беларуськалии» — это безостановочное производство, занятые в нем специалисты трудятся вне зависимости от выходных, уточнили на предприятии. «У всех остальных сотрудников рабочие дни переносятся по графику, установленному советом министров», рассказали на «Беларуськалии».

В компании «Атлант» выходные дни, согласно производственному календарю, — 22−25 апреля, а также с 29 апреля по 1 мая.

— Рабочий день 24 апреля перенесен на июль, — рассказал заместитель гендиректора по идеологической работе и персоналу ЗАО «Атлант» Александр Мошко. — В мае у нас запланирован рост объемов производства, компания входит в летний сезон высоких продаж, и поэтому дополнительно начали набор персонала. Набираем 250 новых сотрудников на период с мая по октябрь, при условии что временный сотрудник покажет хорошие результаты работы, он будет иметь возможность по окончании сезона остаться на постоянную работу.

Специалисты лидской «Лакокраски» будут работать «в соответствии с графиком, установленным Совмином», рассказала заместитель директора по кадрам и идеологической работе Людмила Бирич.

— У нас непрерывный график работы, поэтому цеха будут работать в соответствии с непрерывным графиком работы, выполнять производственную программу, — отметила Людмила Бирич. А бухгалтерия и управленцы будут работать по графику, который утвержден совмином.


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