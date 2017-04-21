Elabe: Ле Пен уступит Макрону в первом раунде
- 21.04.2017, 11:53
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По данным экзит-поллов, прокремлевский кандидат продолжает терять голоса избирателей.
Эммануэль Макрон победит в первом раунде президентских выборов в субботу, обойдя Марин Ле Пен, показал полл, проведенный Elabe, пишет take-profit.org.
Если Макрон и Ле Пен пройдут во второй раунд, первый может победить, набрав 65% голосов, против 35%.
Как показывают поллы, в первом раунде победит Макрон, получив 24% голосов, тогда как Ле Пен наберет 21.5%.
Фийон наберет 20%, а Меланшон – 19.5%.
Если Меланшон пройдет во второй тур, он победит Ле Пен и Фийона, тогда как Макрону он может уступить 42% против 59%.
Явка избирателей в первом раунде должна составить 71%, что довольно мало по историческим стандартам.