Известные белорусские музыканты запишут песни на стихи репрессированных поэтов 21.04.2017, 12:02

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Всего появится 12 новых композиций от 12 исполнителей.

Портал TuzinFM начал проект «(Не) расстрелянная поэзия», в котором примут участие Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Cвета Бень, Катерина Водоносова, группы Dzieciuki, Vuraj, Re1ikt, Akute и другие ведущие белорусские музыканты.

Участники проекта создадут песни на стихи поэтов, которые были расстреляны 29 октября 1937 года. Каждый уже выбрал «своего» поэта. Группа Naka, например, напишет музыку на одно из произведений Валерия Марякова, рэпер Angst — Зяму Пивоварова, TonqiXod взял Тодора Кляшторного, Pomidor/off — Моисея Кульбака. Всего появится 12 новых композиций от 12 исполнителей.

«Мы не дадим стереть из народной памяти произведения и лица белорусских поэтов расстрелянного «Адраджэння». При помощи нашего проекта мы хотим сказать, что хотя авторы и расстреляны, их творческое наследие уничтожить невозможно, — отмечает руководитель проекта Сергей Будкин. — Мы отдаем дань уважения поэтам и включаем их творчество в современный культурный контекст: их стихи через столетие после написания станут песнями. И чтобы все получилось красиво и качественно, мы призываем поддержать проект каждого, кому небезразлична эта тема».

Специально к проекту режиссер Артем Лобач сделал промо-ролик, в котором снялись Павел Харланчук, Андрей Савченко и Елена Гиренок.

Уже стартовала краудфандинговая кампания на Talaka.by. Те, кто поддержит проект, получит приглашения на концертную презентацию, а также другие подарки. Среди которых «молчаливые книги» — блокноты с изображением поэтов и их цитатами. «Это метафора прерванного творчества, памятник написанному, недосформированному, непрочитаннаму. Это возможность почувствовать персональную связь с творцом, продолжить его дело, заполнить страницы словом», — так объясняет идею Екатерина Пикиреня, которая работает над дизайнерской серией из 12 блокнотов-книг, презентация которой состоится также в рамках проекта.

Кроме музыкальной и дизайнерской части в проекте будет еще и образовательный компонент — на осень запланировано провести 12 открытых лекций. Каждую из них проведет исследователь жизни и творчества конкретного поэта, совместно с музыкантами. Во время лекций впервые будут проиграны вживую песни на слова поэтов.