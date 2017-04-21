Политзаключенный Вячеслав Косинеров вышел на свободу до суда 3 21.04.2017, 12:15

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Фото: svaboda.org

Активиста освободили из минского СИЗО № 1 на Володарского.

Против Вячеслава Косинерова возбудили уголовное дело за перформанс, в ходе которого он накинул петлю на статую полицейского времен Российской империи, установленную возле здания Министерства внутренних дел. Рассмотрение уголовного дела должно было начаться в Московском суде Минска в 10 часов 27 апреля, передает «Свабода».

Суд Московского района 6 апреля в закрытом режиме рассмотрел жалобу активиста на меру пресечения. Но тогда суд отказался освободить активиста под подписку о невыезде и оставил его под стражей.

9 белорусских правозащитных организаций в совместном заявлении назвали Косинерова политическим заключенным и потребовали от властей Беларуси прекратить уголовное преследование и немедленно освободить активиста.