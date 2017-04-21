Сейм Литвы принял закон против БелАЭС 1 21.04.2017, 12:27

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Фото: DELFI

Документ предусматривает ограничение импорта электроэнергии с небезопасных атомных станций.

В Вильнюсе сегодня, 21 апреля, работает «зелёная» конференция. Эксперты и общественники решают животрепещущий вопрос: «Возможно ли остановить проект Белорусской АЭС? Взгляды из ЕС, Литвы и Беларуси?», сообщает экономический обозреватель baltnews.lt.

Организаторы конференции – «зелёный» депутат Европейского парламента немка Ребекка Хармс (Rebecca Harms), литовский либерал, депутат ЕП Пятрас Ауштрявичюс (Petras Auštrevičius), «зелёный» Бронис Ропе (Bronis Ropė), тоже депутат ЕП, и бывший литовский коммунистический функционер Альгирдас Саударгас (Algirdas Saudargas), ныне христианский демократ из Брюсселя.

Трудно предугадать, решат ли депутаты Европарламента, литовские эксперты, политологи и белорусские общественники, можно ли остановить разогнавшийся белорусский «ядерный» поезд? Однако по первым докладам очевидно, что их позиция в отношении БелАЭС остаётся крайне жёсткой – станция опасна и несёт угрозу не только Литве, но и Европе.

Это прочувствовали депутаты литовского парламента, которые 20 апреля принял закон, призванный обезопасить государство от угроз, исходящих от АЭС третьих стран. Новый закон был принят в особо срочном порядке. Его суть заключается в об ограничении импорта электроэнергии с небезопасных атомных электростанций. В том числе — со строящейся сейчас Белорусской АЭС.

Пресс-служба Сейма Литвы отмечает, что в законопроекте указывается:

«Небезопасными атомными станциями будут называться АЭС, строятся или действуют в соседних странах, при проектировке или эксплуатации которых не соблюдались требования безопасности, атомной энергетики и защиты окружающей среды, а также были нарушены международные договоренности и конвенции».

В законе отмечается, что на литовский рынок не может попасть электроэнергия из небезопасных АЭС, что «Круонисская гидроаккумуляционная станция [литовская ГАС в посёлке Круонис] не может быть использована в качестве аккумуляции небезопасных АЭС».