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Летающие автомобили за сотни тысяч евро показали в Монако

  • 21.04.2017, 12:49

Прототип двухместной машины AeroMobil способен развивать скорость 160 километров в час на земле и 200 километров в час в воздухе.

На проходящей в Монако выставке Top Marques продемонстрированы два прототипа летающих автомобилей.

Новинки представили голландская компания Pal V и стартап из Словакии AeroMobil. Модель Pal V Liberty оборудована складным ротором и может поступить в продажу уже в конце 2018 года, пишет lenta.ru.

Фирма уже начала принимать предзаказы, однако технические характеристики машины не раскрываются. Цена колеблется от 299 до 599 тысяч евро в зависимости от комплектации. Прототип двухместной машины AeroMobil, по словам создателей, способен развивать скорость 160 километров в час на земле и 200 километров в час в воздухе.


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