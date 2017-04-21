Лукашенко – главе Минторга: Контролировать цены! МВФ вам не указ 4 21.04.2017, 12:46

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Диктатор предупредил, что никакой «либерализации» в экономике не будет.

Об этом Лукашенко заявил в «послании к народу и парламенту». Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления.

«Контролировать цены должны все, чтобы не допустить их необоснованного роста. Тем более работает специальная горячая линия по этим вопросам», — потребовал диктатор.

— Вы знаете, что меня настораживает. Недавно наш министр торговли (министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. — Прим. ред.), которому была поставлена четкая задача, отойдя от этой задачи, заявил: «Знаете, мы не будем, наверное, контролировать цены, мы больше будем ориентироваться на развитие конкуренции». Может, я плохо услышал или не понял чего-то… Повторяю вам публично: ваша задача — контроль за ценообразованием, как когда-то вы начали делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ. Запомните это. Контролируйте ценообразование!

В качестве примера Лукашенко привел цены на сахар, которые подскочили на 25%. Переработчики и производители свеклы неплохо зарабатывают, так почему подскочили цены, недоумевает диктатор. «А вы говорите о какой-то конкуренции. Один сахарный завод будет конкурировать с другим, третьим, и мы получим какой-то эффект. Иллюзия!» — уверен Лукашенко.

«Делайте так, как вы умеете, и не слушайте никого, кто будет убеждать в какой-то либерализации. Либерализация хороша для того, кто сегодня не имеет проблем и у кого в кармане хорошие деньги. А у нас миллионы людей, которые сегодня много денег не имеют», — резюмировал Лукашенко.