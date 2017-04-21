закрыть
21 апреля 2017, пятница, 13:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко – главе Минторга: Контролировать цены! МВФ вам не указ

4
  • 21.04.2017, 12:46
  • 1,104

Диктатор предупредил, что никакой «либерализации» в экономике не будет.

Об этом Лукашенко заявил в «послании к народу и парламенту». Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления.

«Контролировать цены должны все, чтобы не допустить их необоснованного роста. Тем более работает специальная горячая линия по этим вопросам», — потребовал диктатор.

— Вы знаете, что меня настораживает. Недавно наш министр торговли (министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. — Прим. ред.), которому была поставлена четкая задача, отойдя от этой задачи, заявил: «Знаете, мы не будем, наверное, контролировать цены, мы больше будем ориентироваться на развитие конкуренции». Может, я плохо услышал или не понял чего-то… Повторяю вам публично: ваша задача — контроль за ценообразованием, как когда-то вы начали делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ. Запомните это. Контролируйте ценообразование!

В качестве примера Лукашенко привел цены на сахар, которые подскочили на 25%. Переработчики и производители свеклы неплохо зарабатывают, так почему подскочили цены, недоумевает диктатор. «А вы говорите о какой-то конкуренции. Один сахарный завод будет конкурировать с другим, третьим, и мы получим какой-то эффект. Иллюзия!» — уверен Лукашенко.

«Делайте так, как вы умеете, и не слушайте никого, кто будет убеждать в какой-то либерализации. Либерализация хороша для того, кто сегодня не имеет проблем и у кого в кармане хорошие деньги. А у нас миллионы людей, которые сегодня много денег не имеют», — резюмировал Лукашенко.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет