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Белорусский врач о переезде в Германию: Я больше не хотел работать бесплатно

  • 21.04.2017, 13:06
иллюстрационное фото

Врачи из Беларуси, которые уехали работать за границу, рассказали об отношении к врачам там и тут и разнице в медицине.

– Я закончил БГМУ, прошел интернатуру по специальности «Травматология и Ортопедия». Главной причиной переезда в Германию для меня была финансовая – я больше не хотел работать бесплатно. Мне нравилась работа в Беларуси, мне было интересно, было поле для развития, да и травматология в Минске на высоком уровне, но все знают, какая зарплата у врача в Беларуси. Поэтому я решил переехать в Германию – живу и работаю здесь уже чуть более двух лет, - рассказывает citydog.by врач травматолог-ортопед Дмитрий.

- Мысль о переезде появилась у меня, когда переехал мой знакомый. Он рассказывал о том, что это не сложно, и я решил рискнуть. Вообще у меня много знакомых врачей, которые переехали в Германию: только я знаю человек пятнадцать – и это либо мои однокурсники, либо бывшие коллеги.

Поначалу у меня были сомнения насчет переезда. Было ощущение, что я переезжаю в неизвестность, что я там никому не нужен, но все эти страхи не оправдались. Привлекательность эмиграции врачом именно в Германию связана с тем, что здесь сразу работаешь по специальности, именно врачом, с первых дней. Изначально при условии подтвержденного сертификатом владения немецким языком выдается временное разрешение на работу. В Баварии, например, разрешение выдается на два года, в течение которых нужно подтвердить диплом. Диплом подтверждается в течение года – максимум двух. В США, например, это длится годами. Как правило, для подтверждения диплома врачам не из Евросоюза в Германии нужно сдавать экзамен – я к нему готовился, но комиссия, к моему удивлению, посмотрела на мои документы и решила, что сдавать мне ничего не нужно.

«После ночного дежурства тоже идешь домой, а не работаешь еще одну смену»

Перед переездом я неплохо подтянул немецкий и довольно быстро нашел работу – просто на сайте с вакансиями. Сначала устроился работать в реабилитационную больницу, мне выделили комнату, в которой я жил три месяца, пока не снял квартиру. Потом я переехал в квартиру и перевез в Германию жену и ребенка. Через десять месяцев работы в реабилитации, когда мой немецкий прилично вырос, я устроился травматологом в небольшую районную больницу.

Мне нравится чувствовать себя финансово независимым человеком: я снял квартиру, купил машину, мы несколько раз в год ездим отдыхать. В Беларуси я вряд ли смог бы себе это позволить, работая врачом.

Я часто читаю, что белорусским врачам подняли зарплату, но цифры всегда почему-то приводятся за две ставки. У нас это норма – когда врач работает на полторы-две ставки. Здесь же ты отрабатываешь ставку и идешь домой. И после ночного дежурства тоже идешь домой, а не работаешь еще одну смену. Если же по какой-то причине пришлось задержаться на работе, то потом все равно возьмешь отгул за счет сверхурочных часов. Это правильно, врачи должны работать обычную сорокачасовую неделю, как и все люди, потому что им как никому надо быть выспавшимися и добрыми, чтобы не ошибаться и не злиться на пациентов.

«Немцы знают, что медики из Беларуси – это трудолюбивые люди с хорошими знаниями»

Врачей здесь регулярно отправляют на курсы повышения квалификация за счет больницы – это здорово помогает все время профессионально развиваться, повышать свой уровень и не стоять на месте.

Хотя надо заметить, что мне ни разу в Германии не было стыдно за мое образование: всему, что здесь требуется, меня научили в минском медуниверситете. Немцы знают, что медики из Беларуси – это трудолюбивые люди с хорошими знаниями.

На одной из первых лекций на первом курсе нам сказали, что мы элита общества, а получив первую зарплату, я понял, что меня обманули. Сложно считать себя элитой, когда любой таксист может открыть дверь в ординаторскую ногой только потому, что он зарабатывает больше. В Германии же врачи – это действительно элита, и отношение к ним соответствующее.

«Найти работу в Чехии очень легко, потому что здесь нет врачей. Никаких»

– Когда я поступал в медицинское училище, я хотел быть хирургом: с этой целью я поступал в мединститут, но не поступил – пошел на подготовительное отделение. Во время обучения я поработал в двух реанимациях, попробовал все эту кухню изнутри и решил, что буду стоматологом. И после года на подготовительном поступил на стоматологический факультет. В Беларуси стоматологом я отработал тринадцать лет, - рассказывает стоматолог Николай.

Когда я решил уехать, мне уже было за тридцать – хотелось чего-то нового. Я пробовал открыть частную практику в Минске, но это было сложно. Когда я искал помещение, пришел договариваться в «Маяк Минска», который тогда как раз строился – застройщик сказал, что я буду третьим стоматологом в этом доме, и я отказался от этой затеи.

Как раз тогда на стоматологической выставке в Москве я встретил одногруппницу – она рассказала, что еще одна наша сокурсница работает в Чехии. Вот и я решил попробовать.

Найти работу в Чехии очень легко, потому что здесь нет врачей. Никаких. В отличие от Беларуси, в Чехии стать врачом очень сложно. Здесь врачами становятся единицы – не из-за того, что не хотят, а из-за того, что требования очень серьезные. Вот я поступил в мединститут с тройкой, а здесь бы так не вышло. До диплома здесь доходят единицы, поэтому врачей-стоматологов очень мало.

С одной стороны, мне это выгодно, потому что конкуренции здесь никакой, а с другой стороны, когда живешь здесь, попасть к любому врачу очень сложно. Запись на УЗИ – за два месяца, на МРТ – за полгода, и так любой специалист. Я здесь как врач-стоматолог уже даже не беру новых пациентов. Так что найти работу врачом здесь не сложно, а вот жене-бухгалтера намного труднее.

«Экзамен длится около двух-трех часов. Не знаешь – до свидания»

Но есть один большой нюанс: чтобы стать врачом в Чехии человеку из другой страны, нужно сдать экзамен. Он состоит из четырех частей: первая и вторая часть – это тесты, просто проверка знаний по специальности. Они вроде бы сейчас есть на русском, английском и чешском. Большинство людей без проблем сдает эти тесты. После сдачи тестов ты должен пройти полгода практики где угодно, тебя без проблем возьмут. И финальная часть – это устный тест на чешском языке, который длится около двух-трех часов. Шесть человек расспрашивают тебя по всей стоматологии и даже по общей медицине. Когда я первый раз пошел сдавать этот экзамен, понадеялся на халяву и сильно не готовился. Они дают вопросы, список литературы, я все это полистал, почитал. Но я не продержался даже десяти минут. И причем никто там не валит, все очень доброжелательные, никто специально не пытается засыпать сложными вопросами. Просто четко спрашивают, а ты должен знать. Не знаешь – до свидания.

Ко второй попытке я даже почти не работал – оставил себе один-два рабочих дня в неделю и целыми днями сидел в библиотеке. Это длилось полгода. После мединститута и тринадцати лет практики такая теоретическая переподготовка пошла мне на пользу. И у меня получилось сдать экзамен. После этого я сразу получил возможность открывать свой частный бизнес – это здесь очень просто. А еще то, что меня признали врачом в Чехии, дает мне возможность работать врачом в любой стране.

«Когда ты доктор, тебе открыта практически любая дверь»

Но самый большой плюс здесь – это поголовное уважение. Когда ты доктор, тебе открыта практически любая дверь. Любой банк без проблем выдает кредиты под минимальные проценты – только потому, что ты доктор. Врач-стоматолог здесь может открыть свою частную практику без единого рубля. И это потому, что в Чехии доктор никогда не останется без работы, у него всегда будут деньги – для банков это минимальные риски.

Еще один плюс в том, что в Чехии очень много фирм, которые продают врачам оборудование – среди них тоже большая конкуренция. Поэтому не я бегаю за кем-то в поисках, где дешевле, а ко мне приходят с предложениями, из которых я выбираю.

Я не скажу, что в Чехии очень хорошая страховая медицина, потому что если пациент хочет получить что-то более качественное, он за это платит. Если ты приходишь по страховке, то получаешь что-то очень простое. Так происходит с любым человеком – и с директором банка, который платит тысячу евро в месяц на страховку, и с дворником, который платит десять евро. Но при всем при этом состояние ртов чешских пациентов намного лучше, чем у белорусских пациентов.

В Беларусь я бы не вернулся. Здесь, в Чехии, у меня пропало чувство, что я – обслуживающий персонал. Я здесь Пан Доктор и этим очень горжусь.


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