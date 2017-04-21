Литовский Сейм рассматривает «закон Магнитского» 21.04.2017, 13:14

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Документ предусматривает запрет на въезд иностранцам, связанных с нарушением прав человека.

Положение нынешнего закона о правах иностранцев предусматривающее, что иностранцу могут запретить въезд в Литовскую Республику на срок более пяти лет, если он может представлять угрозу государственной безопасности или общественном порядку, предлагается дополнить прочими условиями.

«Закон Магнитского» предусматривает запрет на въезд на территорию страны иностранцам, связанным с коррупцией крупного масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека. Об этом сообщает Delfi.lv со ссылкой на BNS.

Согласно проекту, лицо может попасть в черный список, если имеется информация или серьезные основания подозревать, что иностранец участвовал в крупномасштабной коррупции, отмывании денег или в нарушении прав человека. Также основанием для отказа на въезд в Литву может быть, если лицо представляет угрозу не только безопасности и общественному порядку в Литве, но и в других странах Евросоюза и НАТО.

Проект закона выдвинула группа членов Cейма из разных партий. В первом чтении за него проголосовали 87 депутатов, десять воздержались. Следующее рассмотрение на пленарном заседании намечено на 15 июня.

Сергей Магнитский работал юристом в фонде Hermitage Capital. Основатель фонда Уильям Браудер утверждает, что Магнитский сумел выявить мошенническую схему, благодаря которой сотрудники российского МВД похитили из бюджета страны почти 5,5 млрд рублей. В итоге к уголовной ответственности были привлечены как раз Браудер с Магнитским. Браудер был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от налогов, а задержанный по тому же делу Магнитский скончался в СИЗО еще до суда.

После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был инициирован законопроект, позволяющий замораживать активы людей, причастных к его смерти и другим нарушениям прав человека, и отказывать им в американской визе. Аналогичные законы были приняты в Великобритании и Эстонии.