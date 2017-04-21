«И усами шевелит»: Выражение лица Виктора Лукашенко во время спича родителя
- 21.04.2017, 13:24
Что означали гримасы Виктора Лукашенко во время выступления отца-диктатора?
Государственные телеканалы показали выражение лица старшего сына Александра Лукашенко Виктора во время выступления диктатора с «посланием народу и национальному собранию». Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию выступления.
"И усами шевелит..." - Віктар Лукашэнка слухае бацьку. Цікава, вус адклеіўся ці што? :)— Belsat TV (@Belsat_TV) 21 апреля 2017 г.
Самае цікавае з #agl21 тут: https://t.co/QScIolvQRt pic.twitter.com/VQI7rAMVU0