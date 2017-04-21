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«И усами шевелит»: Выражение лица Виктора Лукашенко во время спича родителя

  • 21.04.2017, 13:24

Что означали гримасы Виктора Лукашенко во время выступления отца-диктатора?

Государственные телеканалы показали выражение лица старшего сына Александра Лукашенко Виктора во время выступления диктатора с «посланием народу и национальному собранию». Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию выступления.


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