Победа Михаила Жемчужного над системой 21.04.2017, 13:44

Политзаключенного передумали переводить на тюремный режим.

Администрация Борисовской колонии №14, где отбывает наказание Михаил Жемчужный, отозвала свое заявление на тюремный режим содержания для политзаключенного.

Суд по переводу правозащитника Михаила Жемчужного из колонии на тюремный режим содержания должен был продолжиться 21 апреля в суде Борисовского района, напоминает сайт ПЦ «Вясна» spring96.org.

Однако, как передает из Борисова правозащитница Татьяна Ревяко, администрация исправительной колонии №14, где отбывает наказание Михаил Жемчужный, не доставила политзаключенного в суд, на судебное заседание представители колонии тоже не явились.

Стало известно, что администрация колонии отозвала свое заявление на тюремный режим содержания. Вскоре суд примет решение относительно отзыва заявления колонии.

Судья Евгений Манышев удовлетворил представление исправительной колонии, производство по делу о переводе Жемчужного в тюрьму прекращено.

Первое судебное заседание по этому делу состоялось 2 марта на территории исправительной колонии №14, где политзаключенный отбывает наказание и, несмотря на предварительно поданные заявления в суд правозащитников Павла Сапелко, Валентина Стефановича, Олега Мацкевича и Татьяны Ревяко о присутствии их на открытом процессе, в суд они не были допущены.

Судья Евгений Манышев мотивировал отказ необходимостью получения разрешения на посещение территории колонии в Департаменте исполнения наказаний.

Второе заседание по делу прошло в открытом режиме 23 марта. После началом процесса заключенный заявил ряд ходатайств, которые были частично удовлетворены судьей Евгением Манышевым.

В том числе ходатайство о вызове и опросе в суде заключенных, которые свидетельствовали, что Михаил Жемчужный якобы нарушал какие-то правила внутреннего распорядка, в связи с чем он привлекался к дисциплинарной ответственности, а также об опросе в суде и сотрудников колонии, которые составляли материалы на все эти дисциплинарные взыскания.

Основатель «Платформа Инновэйшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленного разглашения сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.