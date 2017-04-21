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В Вильнюсе посетителям вернули гору Гедимина

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  • 21.04.2017, 14:20
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Фото: DELFI / Domantas Pipas

Знаменитый холм, на котором по преданию Великий князь убил тура, вновь готов принимать туристов.

Как и прежде, на гору Гедимина можно будет подняться с 7 до 23 ч., но сделать это можно не по основной дороге, а по исторической тропе, со стороны реки Вильняле, пишет delfi.lt Основная дорога со стороны Кафедральной площади и Дворца правителей будет закрыта, поскольку проводят работы по приведению в порядок склонов. В замок Гедимина в летний сезон можно попасть с 10 до 21 ч.

В мае планируют начать работы по приведению в порядок северного склона горы, поврежденного оползнями. К маю должны завершить работу над техническим проектом. Планируют удались весь нестабильный грунт и заменить его новым, не боящимся мерзлоты, также планируют оборудовать дренаж и засеять склон травой.

Существует легенда о создании города Вильно.

Как, то раз довелось Великому князю Гедимину охотиться вблизи реки Вилии. На вершине  Турьего  холма убил он большого тура. Вскоре наступила ночь, и было уже поздно возвращаться в Троки. Гедимин со своей свитой решил расположиться на том холме. В эту ночь ему приснился  сон.  На вершине турьей горы стоял волк и выл так, как будто в его вой слышался рев 100 волков. На, утро он призвал своего жреца и гадателя Лиздейко и попросил его объяснить сон. Лидзейко ему сказал, что железный волк означает знаменитый столичный город. Посоветовал построить   на этом месте крепость. Гедемин так и сделал.


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