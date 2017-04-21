Европейский рекорд: 120 тысяч турухтанов на Туровском лугу 1 21.04.2017, 14:36

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Уникальные кадры скопления птицы, занесенной в Красную книгу Беларуси.

Туровский луг подтвердил звание самой важной в Европе миграционной остановки охраняемого вида птиц, сообщили представители огранизации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Несмотря на холодную погоду, миграция птиц идет полным ходом, что позволило на днях поставить рекорд. 17 апреля на Туровском лугу было отмечено 120 тысяч турухтанов, пишет tut.by.

По подсчетам орнитологов из Национальной академии наук, это рекордное количество птиц этого вида за 20 лет (наблюдения в Турове ведутся с 1997 года). Более того, это рекорд не только в масштабах Беларуси. Туровский луг стал самым крупным местом миграционных скоплений турухтанов во время весеннего пролета в Европе.

Сейчас в мире осталось всего 2,5 миллиона птиц этого вида. В Беларуси турухтан занесен в Красную книгу.