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Президент Европарламента: Отмена «брекзита» возможна

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  • 21.04.2017, 14:56
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Антонио Таяни

Выход Великобритании из ЕС может быть пересмотрен.

Выход Великобритании из Евросоюза может быть пересмотрен, если на досрочных выборах в парламент жители королевства выбегут новое правительство. Об этом заявил президент Европарламента Антонио Таяни, сообщила The Guardian (перевод – «Радио Свобода»).

Таяни отметил, что если после выборов Великобритания захочет отменить реализацию статьи Лиссабонского договора о выходе из ЕС, то это можно сделать, не прибегая к судебному разбирательству.

18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах. Голосование назначено на 8 июня. Мэй исключила проведение повторного референдума по «брекзиту». Одновременно онлайн-петиция о повторном референдуме собрала несколько миллионов подписей.


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