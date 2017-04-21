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В Хабаровске напали на приемную ФСБ

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  • 21.04.2017, 14:47
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В результате нападения погибли сотрудник ФСБ и посетитель приемной.

Вооруженный мужчина напал на приемную ФСБ в Хабаровске. Войдя в здание, он открыл стрельбу по находившимся там людям. «21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», - цитирует ТАСС заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. В результате нападения погибли сотрудник ФСБ и посетитель приемной. Еще один человек был ранен. Нападавшего убили.

Позднее ФСБ сообщила, что нападавший был связан с неонацистами. «Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 г.р. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Источник агентства РБК в ФСБ сообщил, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Собеседник добавил, что после стрельбы в здании была обнаружена подозрительная сумка, поэтому на место событий вызвали саперов и кинологов.


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