Лукашенко: Мы уже на износе

Лукашенко: Мы уже на износе39
- 21.04.2017, 15:03
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«Послушаешь людей с их проблемами – и сам больной станешь».
Странное признание сделал Лукашенко, выступая сегодня с ежегодным «посланием к народу и национальному собранию».
«Мы уже на износе. Если мы грохнемся - система развалится. Поэтому я привлекаю молодежь на госслужбу. У нас столько болячек. Послушаешь людей с их проблемами – и сам больной станешь. Такова наша судьба – госслужащих», - заявил Лукашенко.
Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора.