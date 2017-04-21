Лукашенко: Мы уже на износе 39 21.04.2017, 15:03

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Фото: AFP

«Послушаешь людей с их проблемами – и сам больной станешь».

Странное признание сделал Лукашенко, выступая сегодня с ежегодным «посланием к народу и национальному собранию».

«Мы уже на износе. Если мы грохнемся - система развалится. Поэтому я привлекаю молодежь на госслужбу. У нас столько болячек. Послушаешь людей с их проблемами – и сам больной станешь. Такова наша судьба – госслужащих», - заявил Лукашенко.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора.