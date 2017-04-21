По центру Ляховичей гуляло неизвестное животное

По центру Ляховичей гуляло неизвестное животное6
- 21.04.2017, 15:14
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Вначале местные жители приняли его за дикого кабана.
«А вы видали,как вчера по городу разгуливал дикий кабан?», - написало местное сообщество «Подслушано Ляховичи» в соцсети «Вконтакте».
Там же были и опубликованы фотографии животного.
Как оказалось, по улицам города гулял не дикий кабан, а домашняя вьетнамская свинья, которая убежала с частного подворья, рассказали Intex-press в управлении сельского хозяйства и продовольствия Ляховичского райисполкома. Беглянку вернули хозяевам.