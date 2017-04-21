По центру Ляховичей гуляло неизвестное животное 6 21.04.2017, 15:14

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ФОТО: ПОДСЛУШАНО ЛЯХОВИЧИ

Вначале местные жители приняли его за дикого кабана.

«А вы видали,как вчера по городу разгуливал дикий кабан?», - написало местное сообщество «Подслушано Ляховичи» в соцсети «Вконтакте».

Там же были и опубликованы фотографии животного.

Как оказалось, по улицам города гулял не дикий кабан, а домашняя вьетнамская свинья, которая убежала с частного подворья, рассказали Intex-press в управлении сельского хозяйства и продовольствия Ляховичского райисполкома. Беглянку вернули хозяевам.

Фото: Подслушано Ляховичи