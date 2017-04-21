На некоторых улицах Минска будет запрещена стоянка автомобилей 21.04.2017, 15:43

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Ограничение будет действовать 25 апреля с 7.30 до 20.00.

25 апреля на некоторых столичных улицах будет ограничена стоянка для машин, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

- В Минске 25 апреля с 7.30 до 20.00 будет ограничена стоянка автомобилей по ул. Кульман на участке от ул. Богдановича до ул. Кропоткина, а также по ул. Орловской - от ул. Карастояновой до пл. Бангалор. Ограничена будет парковка по ул. Богдановича - от пл. Бангалор до ул. Кульман. В Заводском районе стоянка будет ограничена на участке ул. Уборевича - от проезда Голодеда до ул. Ташкентской. Также нежелательно парковаться в местном проезде вдоль пр. Независимости от ул. Руссиянова до ул. Стариновской, - написано в сообщении.

Госавтоинспекция просит водителей не оставлять свои машины в этих местах. Также на выездах из города будет усилено дежурство ГАИ, чтобы там не образовывалось пробок.