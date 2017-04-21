Диктатор об экономике: Боюсь даже говорить, что может произойти 46 21.04.2017, 15:55

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Лукашенко потребовал от всех белорусов «засучить рукава».

Об этом диктатор заявил сегодня в «послании белорусскому народу и национальному собранию». Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора.

«По итогам 2016 года валовой внутренний продукт уменьшился на несколько процентов, снизился приток инвестиций, выросла напряженность на рынке труда. Нам не удалось удержать на прежнем уровне реальные доходы населения, – признал глава Беларуси, занимающий эту должность уже более 22 лет. – Выход один – засучив рукава, всем народом взяться за решение насущных проблем.

Ведь неудачи, которые преследуют нас в последнее время – это не только следствие внешних факторов. Их немало и внутри.

Необходимо наверстать упущенное и выйти на заданные параметры по итогам первых двух лет пятилетки. Нынешний год приобретает особую значимость. Другого такого года не будет – мы находимся у опаснейшей черты, отступая, переступить которую не можем. Не сделаем хотя бы полшага вперед, боюсь даже говорить, что может произойти», - заявил Лукашенко.