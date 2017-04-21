Активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова снова оштрафовали 7 21.04.2017, 16:18

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Леонид Кулаков

Судья Дмитрий Цыкал оштрафовал активиста на $600 за акцию в защиту Куропат.

В суде Первомайского района Минска 21 апреля состоялось рассмотрение административного дела активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии - митинге по защите территории застройки Куропат, который состоялся 25 февраля, сообщает ПЦ «Весна».

Судья Дмитрий Цыкал постановил признать Кулакова виновным в нарушении ч.3 ст. 23.34 КоАП и наказал штрафом в размере 50 базовых величин – 1150 рублей или $600.

26 апреля Леонида Кулакова ждет новый суд. На это раз в суде Первомайского района будет рассматриваться дело по ограничению права управления транспортным средством. Такая возможность в законодательстве предусмотрена для тех, что имеет задолженность по штрафам.

Напомним, что 19 апреля Леонид Кулаков вышел на свободу после 25 суток ареста из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. За это время сотрудники органов принудительного исполнения изъяли его автомобиль за неполную уплату прежних штрафов.