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Максима Филиповича арестовали на семь суток

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  • 21.04.2017, 16:56
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Максим Филиппович
Фото: «Радыё Свабода»

Известного гомельского блогера осудили за «Марш нетунеядцев» в Пинске.

Трижды арестованного за участие в акциях протеста в Гомеле, Бресте и Молодечно блогера Максима Филиповича судья Андрей Лагунович судил 21 апреля в Советском районном суде Гомеля четвертый раз. На этот раз административный протокол по статье 23.34 составлен на Филиповича за присутствие 11 марта в числе «нетунеядцев» в Пинске, передает «Свабода».

Филипович приговорен к 7 суткам административного ареста. Милиция сразу забрала его в изолятор. На приговор присутствующие отреагировали громким скандированием «Ганьба!».

«Милиционеры просто мстят мне за то, что не смогли отстоять в Пинске от нападения неизвестных в штатском, и об этом узнала вся страна, - считает Максим. - Отбили меня из когтей нападающих рядовые горожане. А на мое требование разобраться присутствующий на площади милицейский чиновник советовал мне позвонить дежурному 102. Поэтому я и обращался к милиционерам, напоминая им: «Вы же здесь! Вы народу служите, а не только деньги получаете!»

По словам Филиповича, в Пинске, по сути, не было митинга. Люди вышли на площадь, общались между собой, рассказывали журналистам о своем отношении к декрету № 3, о безработице и низких зарплатах. Не было ни громкоговорителями, ни выступающих.

«Это интересный суд, так как, помимо нападения на меня, на площади никаких других массовых действий не происходило. Вследствие нападения я подал в гомельскую прокуратуру заявление. Ее перенаправили в Пинск. Ответа нет, а меня уже судят», - говорит Филипович.


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