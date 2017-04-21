Лукашенко – студентам: Два часа в аудитории – а потом поехали в поле, к станку 30 21.04.2017, 16:49

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Диктатор рассказал, как будут готовить молодых специалистов.

«Студентов с первого курса надо тащить на поле, к станку и так далее. Так он поймет, что его ждет, сразу. А то потом через 5 лет увидит это – и уйдет. А мы на него деньги тратили. Три года надо учить в вузах, а четвертый год – на производство.

Два часа в аудитории – а потом поехали в поле, к станку.

Диплом – это не проходной билет, надо не давать вузам набирать лишних студентов. Выпускают уже набивших оскомину целую толпу – социологов, политологов разных. Я их по именам уже вижу. И в оппозиции, и здесь, в этом зале. Зачем нам столько вузов и столько этих политологов-социологов?»

Сайт Charter97 вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора.