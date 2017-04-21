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Daily Mail: Армия США испытывает оружие огромной мощи

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  • 21.04.2017, 17:12
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Lockheed Martin M270 MLRS
Фото: GoodFon

Боеголовки будут способны летать в три раза быстрее скорости звука.

Пентагон разрабатывает кинетические боеголовки из вольфрама, способные летать в три раза быстрее скорости звука и уничтожать практически любые цели, пишет tut.by.

Изобретение получило название Kinetic Energy Projectile (KEP) и впервые было испытано в 2013 году. Тогда была достигнута скорость в 3840 км/ч.

Оружие представляет собой боезаряд в вольфрамовой оболочке, который может двигаться к мишени со скоростью, в три раз превышающей скорость звука.

Генерал-майор Уильям Хикс описал это оружие как большой дробовик, из которого выстрелили зарядом со скоростью 3−6 чисел Маха. «Если вы находитесь в танке с тяжелой броней, то, возможно, останетесь живы, но все, что меньше по размеру, будет уничтожено».

По словам генерала, в качестве платформы кинетического снаряда Хикс предложил тактическую ракетную систему Lockheed Martin M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).


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