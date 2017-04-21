Белорусы сделали 10-килограммовую селфи-палку длиной 9 метров

Белорусы сделали 10-килограммовую селфи-палку длиной 9 метров3
- 21.04.2017, 17:20
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Самую длинную селфи-палку в Беларуси сделали и опробовали создатели свадебного квеста.
9-метровое и 10-килограммовое приспособление оказалось совсем нелегким гаджетом. Но свою задачу он выполнил: запечатлел 42 пары молодоженов. В кадр попали некоторые родственники и организаторы события, пишет tut.by.
Белорусская гигантская селфи-палка оказалась едва ли не вдвое меньше той, которая удостоилась мирового рекорда. Но организаторов это не расстроило.