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Белорусы сделали 10-килограммовую селфи-палку длиной 9 метров

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  • 21.04.2017, 17:20
  • 10,697

Самую длинную селфи-палку в Беларуси сделали и опробовали создатели свадебного квеста.

9-метровое и 10-килограммовое приспособление оказалось совсем нелегким гаджетом. Но свою задачу он выполнил: запечатлел 42 пары молодоженов. В кадр попали некоторые родственники и организаторы события, пишет tut.by.

Белорусская гигантская селфи-палка оказалась едва ли не вдвое меньше той, которая удостоилась мирового рекорда. Но организаторов это не расстроило.


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