Белорусы сделали 10-килограммовую селфи-палку длиной 9 метров 3 21.04.2017, 17:20

10,697

Самую длинную селфи-палку в Беларуси сделали и опробовали создатели свадебного квеста.

9-метровое и 10-килограммовое приспособление оказалось совсем нелегким гаджетом. Но свою задачу он выполнил: запечатлел 42 пары молодоженов. В кадр попали некоторые родственники и организаторы события, пишет tut.by.

Белорусская гигантская селфи-палка оказалась едва ли не вдвое меньше той, которая удостоилась мирового рекорда. Но организаторов это не расстроило.