В Беларуси возможны сбои в работе банкоматов и карточек 3 21.04.2017, 17:47

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Сбои в работе банкоматов карточек Приорбанка возможны в ночь с 22 на 23 апреля.

«В ночь с 22 на 23 апреля с 23.00 до 6.00 будут проводиться технологические работы. В связи с этим возможны перебои в работе интернет-банка, банкоматов, терминалов, инфокиосков Приорбанка, а также во время проведения операций по карточкам банка», - соответствующая информация размещена на сайте банка.

В Приорбанке просят учитывать эту информацию при планировании платежей.