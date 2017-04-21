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В Беларуси возможны сбои в работе банкоматов и карточек

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  • 21.04.2017, 17:47
Фото: kp.by

Сбои в работе банкоматов карточек Приорбанка возможны в ночь с 22 на 23 апреля.

«В ночь с 22 на 23 апреля с 23.00 до 6.00 будут проводиться технологические работы. В связи с этим возможны перебои в работе интернет-банка, банкоматов, терминалов, инфокиосков Приорбанка, а также во время проведения операций по карточкам банка», - соответствующая информация размещена на сайте банка.

В Приорбанке просят учитывать эту информацию при планировании платежей.


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