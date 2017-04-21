закрыть
21 апреля 2017, пятница, 19:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп: Мы проведем проверку выполнения глобального «Акта Магнитского»

  • 21.04.2017, 17:38
  • 7,853
Дональд Трамп
Фото: Li Muzi / ZUMA

CША остается гарантом защиты фундаментальных прав человека.

Трамп анонсировал тщательную проверку выполнения глобального «Акта Магнитского», который позволяет вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных в коррупции или нарушениях прав человека. Об этом президент Дональд Трамп уведомил Конгресс США в письме, распространенном в четверг Белым домом, передает tass.ru.

«Моя администрация активно выявляет лиц и организации, против которых может применяться Акт, и собирает доказательства, необходимые для его выполнения. В течение ближайших недель и месяцев госучреждения проведут тщательную межведомственную проверку с целью убедиться, что мы выполняем наше обязательство по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека и коррупции», - говорится в документе.

«По мере выполнения этого закона Соединенные Штаты продолжат играть лидирующую роль в деле защиты фундаментальных прав человека, разумного и транспарентного управления».

Президент сообщил, что приложил к письму «первоначальный доклад об исполнении» глобального «Акта Магнитского».

«Настоящий доклад, подготовленный Госдепартаментом, Министерством финансов и другими соответствующими ведомствами и службами, содержит информацию о поддержке моей администрацией этого важного закона и подтверждает нашу приверженность его надежному и тщательному исполнению», - отмечается в документе.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет