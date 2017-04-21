Трамп: Мы проведем проверку выполнения глобального «Акта Магнитского» 21.04.2017, 17:38

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

CША остается гарантом защиты фундаментальных прав человека.

Трамп анонсировал тщательную проверку выполнения глобального «Акта Магнитского», который позволяет вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных в коррупции или нарушениях прав человека. Об этом президент Дональд Трамп уведомил Конгресс США в письме, распространенном в четверг Белым домом, передает tass.ru.

«Моя администрация активно выявляет лиц и организации, против которых может применяться Акт, и собирает доказательства, необходимые для его выполнения. В течение ближайших недель и месяцев госучреждения проведут тщательную межведомственную проверку с целью убедиться, что мы выполняем наше обязательство по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека и коррупции», - говорится в документе.

«По мере выполнения этого закона Соединенные Штаты продолжат играть лидирующую роль в деле защиты фундаментальных прав человека, разумного и транспарентного управления».

Президент сообщил, что приложил к письму «первоначальный доклад об исполнении» глобального «Акта Магнитского».

«Настоящий доклад, подготовленный Госдепартаментом, Министерством финансов и другими соответствующими ведомствами и службами, содержит информацию о поддержке моей администрацией этого важного закона и подтверждает нашу приверженность его надежному и тщательному исполнению», - отмечается в документе.