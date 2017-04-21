закрыть
21 апреля 2017, пятница, 19:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко: Приказы о всех громких арестах отдавал я

14
  • 21.04.2017, 17:58

Правитель сделал неожиданное заявление в «палатке».

«От борьбы с коррупцией не откажусь. Как только мне докладывают один факт с запахом коррупции – я немедленно отдам приказ. Все общественно важные резонансные задержания санкционированы мной.

Пощады не будет! Где хотя бы два человека есть – тайны не будет. Даже один может во сне проговорится. До чего дошло: что даже в городе-герое Минске негодяи тухлой едой детей в школах кормят. В девяти районах 9 преступных групп объединились и давали взятки. Это был мой приказ председателю КГБ арестовать их. «Есть!» - и их со временем мне всех принесли в мешке».

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет