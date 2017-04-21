Лукашенко: Приказы о всех громких арестах отдавал я 14 21.04.2017, 17:58

Правитель сделал неожиданное заявление в «палатке».

«От борьбы с коррупцией не откажусь. Как только мне докладывают один факт с запахом коррупции – я немедленно отдам приказ. Все общественно важные резонансные задержания санкционированы мной.

Пощады не будет! Где хотя бы два человека есть – тайны не будет. Даже один может во сне проговорится. До чего дошло: что даже в городе-герое Минске негодяи тухлой едой детей в школах кормят. В девяти районах 9 преступных групп объединились и давали взятки. Это был мой приказ председателю КГБ арестовать их. «Есть!» - и их со временем мне всех принесли в мешке».

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора.