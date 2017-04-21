закрыть
21 апреля 2017, пятница, 19:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Минчанин оплатил дорогой iPad тремя пакетами монет

2
  • 21.04.2017, 18:14
Фото: TUT.BY

Для покупки гаджета жителю столицы пришлось разбить большую копилку.

На картинке ниже — новейший планшет Apple iPad и его эквивалент в белорусских рублях. О недавно произошедшем случае покупки дорогого гаджета с помощью монет нам рассказали tut.by в магазине i-Store.

Историю нам рассказал продавец магазина Евгений. Приводим ее полностью:

— Чуть меньше месяца назад у меня покупала телефон молодая пара с дочкой лет десяти. Мужчина перед уходом обмолвился, что они в ближайшем будущем хотят купить у нас iPad. Глава семьи также рассказал, что у них дома большая копилка с огромным количеством монет, которые они и хотят потратить на гаджет.

Вечером 19 апреля семья опять пришла в магазин и выбрала новый iPad (2017) 128 ГБ с поддержкой 4G (его официальная стоимость — 1439 рублей. — Прим ).

— Со словами «я вам обещал» мужчина положил на стол три пакета с монетами номиналом в 50 копеек, 1 рубль и 2 рубля. Общая сумма составила 1447 рублей, а пересчитывали мы их втроем в течение 20 минут, — рассказал молодой человек.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет