Фотофакт: Минчанин оплатил дорогой iPad тремя пакетами монет 2 21.04.2017, 18:14

Фото: TUT.BY

Для покупки гаджета жителю столицы пришлось разбить большую копилку.

На картинке ниже — новейший планшет Apple iPad и его эквивалент в белорусских рублях. О недавно произошедшем случае покупки дорогого гаджета с помощью монет нам рассказали tut.by в магазине i-Store.

Историю нам рассказал продавец магазина Евгений. Приводим ее полностью:

— Чуть меньше месяца назад у меня покупала телефон молодая пара с дочкой лет десяти. Мужчина перед уходом обмолвился, что они в ближайшем будущем хотят купить у нас iPad. Глава семьи также рассказал, что у них дома большая копилка с огромным количеством монет, которые они и хотят потратить на гаджет.

Вечером 19 апреля семья опять пришла в магазин и выбрала новый iPad (2017) 128 ГБ с поддержкой 4G (его официальная стоимость — 1439 рублей. — Прим ).

— Со словами «я вам обещал» мужчина положил на стол три пакета с монетами номиналом в 50 копеек, 1 рубль и 2 рубля. Общая сумма составила 1447 рублей, а пересчитывали мы их втроем в течение 20 минут, — рассказал молодой человек.