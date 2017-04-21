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Цена на Brent опустилась ниже $52 за баррель

  • 21.04.2017, 18:26

Цены на нефть ушли в минус из-за сомнений в эффективности пакта ОПЕК+.

Цены на нефть снизились на вечерних торгах пятницы из-за сомнений в эффективности пакта ОПЕК+, передает Reuters.

К 18.17 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 2,08% процента до $51,89 за баррель.

Цены на североморскую смесь могут уменьшиться за эту неделю на 5,15 процента, на американский сорт – на 4,8 процента, что, в свою очередь, может стать самым значительным снижением с 10 марта.

Сдерживающим фактором выступают сомнения в эффективности глобального нефтяного пакта.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и одиннадцать не входящих в клуб государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство сырья в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Чтобы предотвратить дальнейший рост поставок, входящие в нефтекартель Саудовская Аравия и Кувейт склоняют других членов группы и не входящих в неё производителей к продлению глобального пакта на второе полугодие 2017 года.

По прогнозу Бьярне Скилдропа из SEB, ОПЕК не будет продлевать срок действия пакта из-за угрозы дальнейшего роста добычи сланцев в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США увеличилась почти на 10 процентов с середины 2016 года до 9,25 миллиона баррелей в сутки, благодаря чему они стали третьим по величине производителем сырья после России и Саудовской Аравии.


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