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Букмекеры назвали фаворита «Евровидения 2017»

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  • 21.04.2017, 18:55
Франческо Габбани

Видео этого исполнителя на YouTube уже набрало почти 97,5 миллиона просмотров.

35-летний певец из Италии Франческо Габбани, по данным букмекерских контор, возглавляет список фаворитов украинского «Евровидения-2017» с песней «Карма западного человека». Видео Габбани на видеохостинге YouTube уже набрало почти 97,5 миллиона просмотров, пишет mk.ru.

Ритмичная итальянская песня рассказывает об эволюции, о проблемах и надеждах на будущее, артист исполняет ее в шутливой манере, а помогает ему в этом «танцующая обезьяна».

Второй в списке фаворитов международного эстрадного конкурса идет Болгария, далее следуют Швеция и Португалия, а заключает счастливую пятерку Бельгия.


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