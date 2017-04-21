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Навальный со свастикой

  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 21.04.2017, 19:04

У Навального ролики интересные и смешные, а у этих ребят из Кремля они скучные и тупые.

Мы иногда раздражаемся, когда Песков вместо того, чтобы дать комментарий по какому-то вопросу, на голубом, как небо Италии, глазу, говорит, что не читал, не следил, не в курсе и т.п. Но ему, ей-богу, иногда лучше действительно промолчать. Или быть максимально кратким. Спросили его про антинавальновские ролики, где Алексей Навальный в виде Гитлера и со свастикой, ну, так и скажи просто, что мы этим не занимаемся и отношения не имеем. Никто, правда, тебе не поверит, но это будет хотя бы в рамках внешних приличий. Но Песков говорит, что «есть аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов». Если точка зрения аргументированная, то хотелось бы и сами аргументы услыхать для разнообразия. А то в Кремле как-то все чудно получается: «аргументированная точка зрения» без аргументов; «чушь, муть и компот с бумажками» и ни одного конкретного собственного аргумента, без мути и компота; «лживые продукты политических проходимцев» и никакого собственного правдивого продукта.

А еще, конечно, прекрасна форма обращения. Ведь они же не называют Навального Навальным. Он то «неоднократно судимый», то вот этот самый «проходимец», то «упомянутый вами». А если бы мы не упомянули – как бы Песков или Медведев или Путин Навального называли? То ли они не могут его имя запомнить, то ли оно кажется им нецензурным, то ли в нем слишком много сложных букв. Но теперь история приобретает новый поворот. Навальный сам себе снял в роли Гитлера! Стало быть, сам Навальный в городе Владимире сгонял студентов на просмотр самодельного ролика? Какие однако возможности у политических проходимцев и собирателей компота! Наверно и кинофильм про «Димона» Навальный тоже снял про свои виноградники, шале и кроссовки. С одной парой обуви его на Тверской и повязали, так что все сходится. Как говорится «Саахов и украл эту девушку».

По поводу же непосредственно ролика про Навального-Гитлера я скажу вам две вещи. Художественный анализ произведения безошибочно указывает на непричастность Навального Алексея Анатольевича к изготовлению этого дерьма. У Навального ролики интересные и смешные, а у этих ребят они скучные и тупые. Разница слишком очевидна. А вторая вещь серьезнее. Потому что наша современная история знает уже немало причудливых примеров, когда людей начинали преследовать за пропаганду нацизма. Они публиковали фотографии времен войны, например, где в числе прочего и свастика была, как часть исторического контекста, а их за это пытались натурально упечь. Если не ошибаюсь, кто-то всерьез хотел цензурировать кадры с Парада Победы 1945 года, когда к подножию Мавзолея швыряли поверженные фашистские знамена – потому что на них свастика, а значит, поверженные фашистские знамена и Парад Победы пропагандируют фашизм. Поэтому я бы на месте следователей и прокуроров проверил изготовителей роликов про Навального со свастикой на предмет нацистской пропаганды. Даже если эти люди сотрудничают с администрацией президента.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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