Итальянский бренд MaxMara выпустил блузки и платья-вышиванки 3 21.04.2017, 19:52

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Одежду с белорусским колоритом заметили в одном из магазинов в Сан-Франциско.

Крупный итальянский бренд модной одежды MaxMara выпустил две женские блузки, шарф и платье-вышиванку с традиционным красным орнаментом. Минчанка Дарья Сесицкая заметила одежду в одном из магазинов в Сан-Франциско и рассказала CityDog.by о том, сколько стоит пощеголять в вышиванке от итальянского бренда.

Такая блузка в магазине в Сан-Франциско стоит 350 долларов.

А это платье стоит в магазине в Сан-Франциско 495 долларов.

Такой шарф обойдется в магазине в Сан-Франциско в 115 долларов.

Некоторые орнаменты напоминают традиционные белорусские. Благодаря специалистам сайта «Беларускія арнаменты» можно определить, что в одежде итальянского бренда встречается орнамент «Кручкаватая ромбачка», который символизирует плодородие и чистоту, и «Знак жаночай красы».