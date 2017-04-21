Михаил Горбачев: Россия может преуспеть только при помощи демократии 9 21.04.2017, 20:16

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Михаил Горбачев

РФ, по его словам, готова к политической борьбе, реальной многопартийной системе, честным выборам и регулярной смене правительства.

«Россия может преуспеть только при помощи демократии». Так считает первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Об этом он написал в своей колонке в журнале Time (перевод - «Эхо Москвы»).

Журнал Time ежегодно выпускает список сотни ведущих мировых политиков. Среди них вновь оказался Владимир Путин. Это в своей колонке к в том же журнале прокомментировал первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Он написал, что пытаясь справиться с кризисом, который он унаследовал от своего предшественника, Владимир Путин преуспел в стабилизации ситуации в стране, и смог сохранить российское государство и улучшить его экономику.

Те авторитарные меры и некоторый режим ручного управления, которые он использовал в первое время, были оправданы. Однако, цены этого — снижение роли парламента, судов и гражданского общества, а также все меньше и меньше независимых СМИ. Позднее эти ошибки стали все лучше видны: экономический рост затормозился — еще до того, как Запад ввел свои санкции, — пишет Горбачев.

Сегодня наблюдаются стагнация в экономике и падение уровня жизни, а также массовая бедность и коррупция вместе с незаконным обогащением и деградацией сфер образования, науки и здравоохранения. При этом, каждый год Путин обращает внимание на эти проблемы, но они не могут быть решены без изменения системы управления.

Как пишет Михаил Горбачев, он уверен в том, что Россия сможет преуспеть только с помощью демократии. Страна, по его словам, готова к политической борьбе, реальной многопартийной системе, честным выборам и регулярной смене правительства. Это и должно стать задачей президента.

Как напоминает в комментарии на колонку бывшего советского лидера влиятельный журнал Politico, отношения между Россией и США находятся на низшей точке развития после аннексии Крыма и поддержки Москвой режима Башара Асада.