Белорусам не хватает денег на оплату коммуналки 6 21.04.2017, 20:29

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Всего белорусы задолжали за коммуналку 63,4 миллиона долларов.

Около 10% плательщиков Осиповичского района задолжали коммунальникам по просроченным «жировкам» примерно 96 тысяч долларов США. Учитывая, что лицевые счета здесь имеют 25500 личных хозяйств, речь идет о том, что примерно 2500 семей не могут себе позволить оплату коммунальных услуг вовремя. А 82 семьи не платят за квартиру уже более полугода. Местные власти пока не придумали ничего нового и лишь предупреждают жителей о жестких санкциях в отношении неплательщиков, пишет 6tv.by.

Способов давления несколько. Сначала, в случае неуплаты платежей за один месяц, проводится обзвон должников. Во второй месяц уже выписывается предупреждение об отключении от коммунальных услуг, а на третий идёт оформление нотариальных надписей, которые отправляются в суд для принудительного взыскания долга – зафиксировано уже 527 таких случаев. Некоторым неплательщикам действительно отключают электричество и водопровод. С начала года было выдано 217 предписаний на отключение коммунальных услуг, большинство из которых – 172 домохозяйства – внесли плату. Но в 45 квартирах были отключены свет либо вода.

Драматично выглядит ситуация с нанимателями жилых помещений государственного жилфонда – то есть, жителями государственных неприватизированных квартир. В случае шестимесячной задолженности их выселяют по решению суда в другое жилье меньшей площади и не всегда с удобствами. В Осиповичах уже зафиксированы пять таких случаев: в марте из-за долга примерно в тысячу долларов женщина лишилась трехкомнатной квартиры, примерно в это же время с долгом в 900 долларов из своей «двушки» выехал нерадивый осиповчанин и еще три иска в данный момент рассматриваются в суде. Выхода из сложившейся ситуации пока не видно. Из-за глубокого кризиса, возможно, властям придется менять правила игры в сторону уменьшения бремени неплательщиков. Ведь всего белорусы задолжали за коммуналку 63,4 миллиона долларов.