CNN узнал об очередных полетах военных самолетов РФ к берегам Аляски 1 21.04.2017, 21:01

9,264

Российские военные самолеты приблизились к берегам Аляски четвертый раз за четыре дня, в период с 18 по 21 апреля.

Об этом представитель Министерства обороны США сообщил телеканалу CNN, передает РБК.

Последние вылеты были зафиксированы поздно вечером в среду, 19 апреля, и в четверг, 20 апреля, в первом случае участвовали два морских разведчика Ил-38, во втором — два стратегических бомбардировщика Ту-95.

Собеседник телеканала отмечает, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США. Их полеты расцениваются как «стратегический сигнал», который не представляет «реальной военной угрозы».

По словам представителя Пентагона, российские бомбардировщики проверяли, насколько быстро реагируют американские средства ПВО на их приближение.

В ночь на 19 апреля, американские Военно-воздушные силы зафиксировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 у берегов Аляски. Как сообщал Fox News со ссылкой на два правительственных источника, самолеты пролетели в 36 морских милях (67 км) от берегов Аляски. Американские военные не стали поднимать в воздух свои истребители на перехват.

18 апреля Военно-воздушные силы США перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95 у берегов Аляски. По сообщению Fox News со ссылкой на правительственные источники, инцидент произошел в ночь на вторник, 18 апреля. На сопровождение российских самолетов американские военные направили истребители F-22.