Ученые обнаружили самое странное место на земле 21.04.2017, 21:17

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Загадочное место исследователи обнаружили на границе Эфиопии и Эритреи.

В северной части Афарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи находится впадина Данакиль: она не только выглядит крайне необычно, но и полна загадок, ответов на которые у ученых пока нет, пишет nat-geo.ru.

Впадина Данакиль (Danakil Depression) входит в число самых низких мест на планете: 125 метров ниже уровня моря. На африканском континенте ниже лежат только озеро Ассаль (-153 метра) и впадина Каттара (-133 метра). Это также самое жаркое место на Земле, если учитывать температуру не «рекордную высокую», а «среднюю высокую» на протяжении года. Так, зимним утром температура воздуха может достигать +37°С; в течение лета она никогда не падает ниже +40°С, а в течение года — ниже +34°С.

Впадина Данакиль считается прародиной гоминидов: в 1974 году американский палеоантрополог Дональд Джохансон и его коллеги обнаружили здесь останки австралопитека афарского по имени Люси. Возраст находки оценивается в 3,2 миллиона лет.

На территории впадины находятся спящий вулкан Аялу (2145 метров), дремлющий Даллол (48 метров), который породил ряд серных источников, и действующий Эрта Але (613 метров), а также устье реки Аваш, которая в засушливые годы пересыхает и рассыпается на цепь соленых озер. Это обусловило яркий «инопланетный» ландшафт впадины.

В наши дни она все еще недостаточно изучена. В начале апреля здесь работала группа ученых из Астробиологического центра Испании в Мадриде, возглавляемая Фелипе Гомезом (Felipe Gomez). Экспедиция, занявшая всего три дня, стала первой из ряда запланированных на будущее. Но даже первичная информация, собранная за столь короткий срок, дает большое поле для исследований. В итоговой статье, опубликованной в научном издании EuroPlanet, Фелипе Гомез отмечает, что вода, выходящая на поверхность сквозь разогретые лавой пласты пород, совершенно уникальна по своему составу. Жидкость, столь же насыщенная неорганическими соединениями, встречалась на Земле лишь на заре зарождения жизни.

Здесь также были выявлены три необычные экосистемы. Микроорганизмы живут в почти кипящей жидкости при температуре от +40 ºC до +90 ºC, в жидкостях, насыщенных кислотами, серой и солями меди в разных комбинациях. Подобные экстремальные условия не редкость на других планетах, но для Земли зарождение жизни в столь враждебной среде крайне нетипично.