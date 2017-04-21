ОМОН и СОБР в Могилеве проводят учения на заключенных? 19 21.04.2017, 21:25

Милиционеры подрывали шумовые гранаты и отрабатывали силовые приемы на осужденных.

Сразу несколько источников сообщают, что весь прошлый год на территории могилевской тюрьмы ОМОН и СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) проводили учения. Милиционеры подрывали шумовые гранаты, отрабатывали силовые приемы на осужденных, передает «Белсат».

«В ИУ тюрьма № 4 в течение 2016 года как минимум пять раз проводились тренировки подразделений СОБР и ОМОН, которые сопровождались избиением людей, содержащихся в тюрьме», – сообщил источник, который все еще находится в СИЗО. – «Также взрывались шумовые гранаты в опасной близости от людей. 2 декабря 2016 года, например, проводилась такая тренировка».

Согласно источнику, администрация исправительного заведения не предупреждает, когда будут проводиться учения. Каждый раз это становится неприятной неожиданностью для заключенных.