закрыть
21 апреля 2017, пятница, 23:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ОМОН и СОБР в Могилеве проводят учения на заключенных?

19
  • 21.04.2017, 21:25

Милиционеры подрывали шумовые гранаты и отрабатывали силовые приемы на осужденных.

Сразу несколько источников сообщают, что весь прошлый год на территории могилевской тюрьмы ОМОН и СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) проводили учения. Милиционеры подрывали шумовые гранаты, отрабатывали силовые приемы на осужденных, передает «Белсат».

«В ИУ тюрьма № 4 в течение 2016 года как минимум пять раз проводились тренировки подразделений СОБР и ОМОН, которые сопровождались избиением людей, содержащихся в тюрьме», – сообщил источник, который все еще находится в СИЗО. – «Также взрывались шумовые гранаты в опасной близости от людей. 2 декабря 2016 года, например, проводилась такая тренировка».

Согласно источнику, администрация исправительного заведения не предупреждает, когда будут проводиться учения. Каждый раз это становится неприятной неожиданностью для заключенных.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет