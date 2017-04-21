Королева Елизавета ІІ празднует свой 91 день рождения 3 21.04.2017, 21:27

ФОТО С САЙТА OBOZREVATEL.COM

Елизавета ІІ является старейшим правящим монархом в мире.

Королева Великобритании Елизавета ІІ сегодня отметит свой 91 день рождения.

Королева является старейшим и самым долго правящим монархом в мире, отмечает Reuters.

Королева, как и в предыдущие годы, не будет устраивать официальных празднований в день своего рождения. Однако артиллерийские залпы по случаю дня рождения королевы состоятся в лондонском Тауэре и Хайд Парке.

Елизавета родилась в 1926 году, когда президентом США был Кэлвин Кулидж, а Иосиф Сталин только пришел ко власти в СССР.

В 1953 году Елизавета ІІ была коронована, и с тех пор является формальной главой государства. Несмотря на свой возраст, королева продолжает выполнять официальные обязанности, хотя и сократила их количество за последние годы.

Официальное празднование дня рождения королевы с парадом и мероприятиями пройдет, как и прежде, в июне в Лондоне.