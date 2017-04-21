Кричев: упадок цементной Мекки 2 21.04.2017, 21:50

Фото: «Радыё Свабода»

У Кричева сейчас немного поводов для гордости.

Один из них – демократическая газета «Вольны горад» во главе с ярким лидером Сергеем Неровным. Нетрудно убедиться, что эта небольшая, преследуемая всеми возможными способами редакция отстаивает честь города с давними историческими традициями, последовательно открывает читателям глаза на правду, призывает их не страдать молча от несовершенства жизни, а пытаться приблизить приход лучших времен, пишет belaruspartisan.org.

19 апреля с момента выхода первого номера прошло ровно 19 лет. В условиях жёсткого прессинга – этот отрезок времени равен веку.

Марафон под названием «Предрика, не пора ли освободить кресло?»

Об оригинальной акции газеты «Вольны горад» – сборе подписей за отставку нынешнего председателя Кричевского райисполкома Василия Сысоева, - в демократических СМИ Беларуси написано много. Моя поездка на место событий была не за сенсацией. Хотелось глянуть, как чувствуют себя кричевские демократы, пустившись в забег на длинную дистанцию, изобилующую поворотами, рытвинами, ямами, ловушками, как видимыми, так и невидимыми. Они ведь не копируют кого-то, а прокладывают свою дорогу в противодействии режиму.

Сергей Неровный рассказывает о том, как возникла идея взяться за районного вертикальщика:

«Вначале, когда идея только возникла (а это было в момент маленького юбилея – пятилетнего пребывания в должности председателя райисполкома Василия Сысоева) и сейчас, мы убеждаемся, что нас поддерживает большинство. Мы не зря тратим силы. Везде, в магазинных очередях, в банях, перед кабинетами врачей в поликлинике, на улицах,горожане подтверждают, что очередной председатель райисполкома – человек для Кричева случайный. Это типичный чиновный временщик, невесть что».

«Реально собирать подписи за отставку Сысоева начали в 2017 году. Мы реалисты, не фантазёры, знали, на что шли. Люди в приватных беседах, конечно же, были решительнее, острее, за словом в карман не лезли. А когда в руках собеседника появляется анкета, ручка, собеседник начинает поиск причин, почему пока он не может подписаться, говорить о семейных трудностях, о страхе потерять работу…»

«Никто никого не принуждает и не взывает к совести, к гражданскому долгу. В этом деле мы не новички. Тренировались, если можно так назвать этот нелегкий процесс, в сборе подписей по проблеме детских площадок (более 500 подписей), в поддержку телеканала Белсат (300 подписей). Во время шумной акции национального масштаба против декрета о так называемых тунеядцах убедились, что люди просто кипели от злости -- и без колебаний подписывались, более 1100 человек оставили автографы. Эта цифра могла бы удвоиться и утроиться…»

«Тогда мы столкнулись и с первыми трудностями: против президентского декрета (его авторы в столице) – охотно, а против районного начальника (он совсем рядом) – боязно. Хотя голосов в поддержку Сысоева не слышали. На данный момент собрано 340 подписей за отставку. Это тоже, успех, не бурный, как хотелось, но зримый, осязаемый».

«Инициативу мы реализуем, ни в коем случае не откажемся от нее. Единственное, доведем количество подписей до пятисот, рассчитывали на тысячу, -- отправим их председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому и президиуму Кричевского райсовета «депутатов». Сами тем временем будем продолжать сбор. Ведь пока нет предпосылок для изменения настроения горожан в лучшую сторону. Наоборот, поводы для уныния множатся».

«Мы понимаем, что всё дело не в самом Сысоеве, а в системе, не факт, что на смену одному бюрократу придёт другой, лучший. И тем не менее накипело, и мы своё возмущение обязаны высказать. Горько, что граждан отлучили от возможности выбирать власть».

«Это отчетливый сигнал верхушке власти. Почему в Кричев присылают непрофессионалов, людей, неспособных возглавить положительные перемены хотя бы в хозяйственной жизни. Они способны лишь холопски внимать всем указаниям сверху. И соответственно подбирать в свою районную команду лишь лизоблюдов, которые готовы лишь смотреть в рот и поддакивать».

Недовольны не только журналисты

Резко отрицательную оценку деятельности Василия Сысоева дают не только журналисты. В районе хорошо известна история давления на СПК «Колхоз имени Суворова». Райисполком, не боясь расшибить лоб от излишнего усердия, бросился выполнять президентский указ № 349 о реорганизации сельхозкооператива.

Люди возмутились рвению «вертикальщиков» и не побоялись сказать своё слово. Ветераны колхоза Елена Горчакова, Светлана Исаченко, Иван Тарароев, механизаторы Владимир и Леонид Новиковы, член колхоза Елена Писарева прямо заявили, что не доверяют Василию Сысоеву, как руководителю района и не верят его обещаниям. По их мнению, за время его работы в качестве председателя Кричевского райисполкома сельское хозяйство района (и не только оно) в значительной мере растеряло свой экономический и социальный потенциал. В качестве примеров приводилась ситуация вокруг закрытого старого цементного завода ОАО «Кричевцементношифер» и ликвидированного Кричевского райпо, в результате чего работы лишилось почти 2000 человек.

Обозленный состоянием дел председатель РИКа потребовал после собрания остаться членам правления СПК. В ходе его заседания В. Сысоев потребовал от них собрать общее собрание колхозников, на которое он приедет не один. Пригрозил отозвать из отпуска и прервать лечение в санатории председателя СПК Михаила Малашенко, в противном случае грозился уволить его с должности председателя СПК.

В общем, показал свою суть и доказал профнепригодность.

Ну что, помогли тебе твои китайцы?

Город Кричев во времена советского расцвета слыл цементно-шиферной Меккой. Хозяйственные люди приезжали сюда с нарядами и без, но с надеждой на получение очередной порции продукции. Цемент называли хлебом строительства, а шифер, правда, исключительно серый, со свистом шёл на крыши новых и старых построек. Промышленность выводила Кричев на третье место в области, после Могилева и Бобруйска.

Сейчас Кричев выглядит иначе. Нет, с уборкой мусора и покраской фасадов и сейчас неплохо. Но вместе с Чериковом, Климовичами, Краснопольем и некоторыми другими районами его включили в депрессивную группу. Надо было сильно опуститься, чтобы удосужиться попасть в специальный указ.

В июле 2015 года вступил в силу указ правителя № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области», согласно которому жители 7 районов получат определенные преференции.

Как в этой группе, заодно, скажем, с вечно прозябающим Краснопольем очутился промышленный Кричев, с наскоку не ответишь.

Сразу же можно отметить, что льготы, которыми Александр Лукашенко наделил регион, существенных перемен не принесли.

Цементная мощь юго-восточного региона Могилевской области усилилась. В Кричеве построен новый завод, но это, как ни странно, не помогает ему избавиться от статуса депрессивного. В 2016 году, по данным Минфина, «Кричевцементношифер» находился в группе аутсайдеров, самых убыточных компаний страны.

Совместный белорусско-китайский проект не принес желаемого результата.

Конечно, в этом случае надо предъявлять претензии не председателю райисполкома, а тем чинам, которые провели модернизацию отрасли так, что она опять стала нуждаться в модернизации.

«Проблема в том, что производство цемента – крайне энергоемкое. Здесь выигрывает тот, кто сможет минимизировать именно энергетические издержки. У нас вечное упование на дешевый российский газ. А польские производители цемента, например, добывают энергию из твердых бытовых отходов и биотоплива по немецким разработкам. Для нас же свет клином сошелся на китайских разработках, утративших свою эффективность. Производители белорусского цемента вынуждены продавать его без выгоды», – рассказывают специалисты завода.

Спасибо нашему диктатору и правительству! Но вся надежда на грибы

Жители Кричева так и не услышали от местной власти критического анализа ситуации. Им внушают, что всё у них замечательно. И цементный завод работает на полную загрузку, хотя это тот случай, когда чем больше загрузка, тем внушительнее убытки. И производство на площадях бывшего мясокомбината, куда «Белзарубежстрой» вложил более 10 миллионов евро, замечательное, хотя это далеко не так. По итогам 2016 года, по неофициальной информации, полученной журналистами Кричевской негосударственной газеты «Вольны горад», предприятие вышло на 53% проектной мощности из-за отсутствия рынка сбыта. На нем работает 130 человек вместо 230.

Сейчас председатель райисполкома Василий Сысоев питает большие надежды на некоего предпринимателя, который захотел в районе выращивать грибы. Это не анекдот, это правда.

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О влиянии президентского указа Василий Сысоев высказывался так: «Он определенно даст толчок развитию региона, но только в том случае, если местная власть будет много работать в этом направлении. Мы это прекрасно понимаем. Скажем так: нам дали удочку, которую мы должны использовать. И мы будем это делать, за что спасибо нашему президенту и правительству».

Скажут ли ему спасибо те, кого он так благодарит?

Врач - 280 рублей, электрик - 150 рублей

В Могилевской области составлен рейтинг городов и районов по итогам работы за 2016 год. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома В. Некрашевич, выступая на заседании, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона за прошедший год. Среди городов первым с существенным отрывом оказался Могилев. В лидерах также Горецкий район. Могилевский с 13-го места в 2015 году переместился на 2-е. На последней строчке, как и годом ранее, остался Глусский район. В то же время Кричевский за год с 6-го места опустился на предпоследнее.

Если бы не «Вольны горад», то в Кричеве об этом рейтинге могли бы и не знать. Как не знали бы и том, что председателю Василию Сысоеву облисполком по итогам года объявил выговор. Районная газета «Кричевская жизнь» не посчитала эту информацию, заслуживающей внимания.

Перед расставанием я спросил Сергея Неровного, какой снимок лучше всего характеризовал ситуацию в районе?

Экономическую – снимок с пешеходного моста в районе вокзала, ответил Сергей.

Да, вдали виднелись трубы старого цементно-шиферного завода, былую славу которого ничем не заменили, перед ним – какие-то развалины. На рельсах станции – пару вагонов, заполненных дровами.

И еще одна примета явной деградации. Тщетно искал в здании вокзала и вокруг место, где можно выпить стакан чая. Нет там такого места. Пришлось терпеть до посадки в вагон поезда.

Характерные данные на информационном портале Кричева: врач-специалист – 280 рублей, водитель автомобиля – 260, электрик – 150, тракторист лесничества – 300, продавец – 300, инспектор налоговой – 430, начальник отдела налоговой – 520.