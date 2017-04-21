БАТЭ победил «Крумкачоў» и единолично возглавил таблицу 2 21.04.2017, 21:55

Борисовчане по ходу матча два раза уступали в счете, но в итоге сумели одержать победу над «воронами».

21 апреля в матче четвертого тура чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ, отыгрываясь два раза по ходу матча, одержали трудовую победу над «Крумкачамi».

«Крумкачы» — БАТЭ — 2:3

«Крумкачы»: Амельченко, Климович (к), Скшинецкий, Талейко, Калугин, Яшин, Семенов (Филанович, 65), Батищев, Шикавка, Иванов, Глеб (Зуевич, 88).

БАТЭ: Веремко, Яблонский, Березкин (М.Володько, 83), Пикк, Жавнерчик (к), Риос, Кендыш, Джигеро (Стасевич, 46), Гордейчук, Иванич, Рушевич (Родионов, 55).

Голы: 1:0 — Талейко (5). 1:1 — Гордейчук (25, с пенальти). 2:1 — Батищев (56). 2:2 — Родионов (62). 2:3 — М. Володько (87).