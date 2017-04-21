Назван возможный постпред России при ООН 5 21.04.2017, 22:13

Василий Небензя

Кто придет на смену Виталию Чуркину.

В СМИ появилась информация о том, что на пост постоянного представителя России при ООН будет назначен заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. Окончательное решение будет принято только 24 апреля на заседании Международного комитета Совета Федерации, но в пользу этого дипломата говорит то, что у него есть опыт успешной работы в ООН. Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с «МК» отозвался о коллеге как о прекрасном человеке с чувством юмора, который может выработать свой неповторимый стиль дипломатии.

Василий Небензя родился 26 февраля 1962 года и в 1983 году окончил МГИМО. Сразу после выпуска из института его ждала работа на различных дипломатических должностях. С 1996 до 2000 года он трудился на постах советника и старшего советника Постоянного представительства России при ООН. В 2006 году он получил должность заместителя постоянного представителя РФ при ООН и проработал в ней до 2012 года. В 2013 году он был назначен замминистра иностранных дел. Василий Небензя имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла и награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом дружбы.

Заместитель министра известен тем, что принимал участие в подготовке резолюции о недопустимости героизации нацизма, которую в конечном итоге приняла Генассамблея ООН.

Запомнилось также его высказывание, сделанное в 2012 году в ответ на обеспокоенность Евросоюза ситуацией с правами человека в России. «Неприемлем менторский тон, который позволяют себе некоторые политики и общественные деятели на Западе, которые пытаются учить демократии нас и другие страны, — подчеркнул Небензя. — Часто они просто не утруждают себя желанием понять, что, несмотря на то что базовые права человека универсальны, в мире существует многообразие традиций, условий, ценностей и ситуации, что нельзя всех грести под одну гребенку».

А в 2015 году Василий Небензя выразил надежду на налаживание отношений с Западом: «Наши отношения с Евросоюзом стали покрываться коростой подозрений и недоверия не один и не два года назад. Сейчас все задаются вопросом, каковы будут наши отношения с Западом после кризиса… У меня лично надежды связаны с тем, что туман рассеется, осядет и тогда очень многое из того, за что Россию пытаются «пригвоздить к позорному столбу», будет выглядеть совсем иначе».

«Мы с Василием Алексеевичем вместе работали в Женеве, в Нью-Йорке. Я считаю, что это очень хороший выбор, — поделился с «МК» заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. — Он человек очень знающий, грамотный, вдумчивый, с чувством юмора, с достоинством. Он будет очень успешно защищать интересы нашей страны. Кроме того, у Василия Алексеевича внушительный послужной список. Для него ООН — это не что-то новое, а хорошо известная тема. Я думаю, в ООН у него сложится личный стиль, и я абсолютно уверен, что из него получится достойный представитель».