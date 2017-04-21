СМИ: Китайские самолеты перестали летать в КНДР 3 21.04.2017, 22:34

Власти Китая прекратили полеты пассажирских самолетов в Северную Корею.

Об этом сообщает телеканал CNN.

CNN напоминает, что ранее полеты в Пхеньян выполнялись из Пекина и Шанхая. Официального подтверждения такой информации телеканал не привел, но выразил мнение, что отмена полетов может быть связана с обострением ситуации на Корейском полуострове.

Ранее некоторые СМИ сообщали, о повышении активности китайских бомбардировщиков вблизи КНДР, а также о стягивании российских войск к границе с республикой. К

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР.