закрыть
21 апреля 2017, пятница, 23:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

СМИ: Китайские самолеты перестали летать в КНДР

3
  • 21.04.2017, 22:34

Власти Китая прекратили полеты пассажирских самолетов в Северную Корею.

Об этом сообщает телеканал CNN.

CNN напоминает, что ранее полеты в Пхеньян выполнялись из Пекина и Шанхая. Официального подтверждения такой информации телеканал не привел, но выразил мнение, что отмена полетов может быть связана с обострением ситуации на Корейском полуострове.

Ранее некоторые СМИ сообщали, о повышении активности китайских бомбардировщиков вблизи КНДР, а также о стягивании российских войск к границе с республикой. К

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет