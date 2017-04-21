Видеофакт: Футболист «Крумкачоў» забил БАТЭ в стиле кунг-фу 21.04.2017, 22:52

Фото: TUT.BY

Александр Батищев красивым ударом удивил болельщиков «воронов».

21 апреля в матче четвертого тура чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ, отыгрываясь два раза по ходу матча, одержали трудовую победу над «Крумкачамi».

На 56-й минуте игрок «воронов» Александр Батищев блестящим ударом поразил ворота чемпиона Беларуси.

По итогу матча «Крумкачы» уступили БАТЭ со счетом 2:3.