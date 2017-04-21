Видеофакт: Футболист «Крумкачоў» забил БАТЭ в стиле кунг-фу
- 21.04.2017, 22:52
Александр Батищев красивым ударом удивил болельщиков «воронов».
21 апреля в матче четвертого тура чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ, отыгрываясь два раза по ходу матча, одержали трудовую победу над «Крумкачамi».
На 56-й минуте игрок «воронов» Александр Батищев блестящим ударом поразил ворота чемпиона Беларуси.
По итогу матча «Крумкачы» уступили БАТЭ со счетом 2:3.
Крутейший гол футболиста «Крумкачоў» в ворота БАТЭ 😱😱😱 pic.twitter.com/9vXkcT9cyu— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 21 April 2017