Андрей Санников: Ситуация в Беларуси – как рулетка 1 22.04.2017, 8:06

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Андрей Санников

Белорусы уже сделали свой выбор.

Об этом лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников заявил в интервью «Радио Люблина» (перевод - Charter97.org) во время презентации своей книги «Белорусская рулетка».

- Ситуация в Беларуси является рулеткой, потому что нет никакой реальной политической жизни. В Беларуси - диктатура. Название этой книги было предложено издателем и соответствует тому, о чем я пишу в своей книге. Меня пригласили в Люблин не только только для того, чтобы рассказать о книге, но и о сегодняшней ситуации в Беларуси. У нас снова появились политзаключенные, вновь ужесточились политические репрессии, а Запад и демократические государства в целом слабо реагируют на то, что происходит в Беларуси.

- Этой реакция нет, потому что все боятся Лукашенко?

- Выходит так. Не было и до сих пор нет стратегии по отношению к Беларуси. Можно сказать, что у Европейского союза не существует и стратегии по отношению к России.

Это мы видим на примере Украины. Я считаю, что Запад по Украине занял слабую позицию для защиты тех ценностей, на которых базируется Европейский союз.

- Означает ли это, что в отношениях «Запад-Беларусь» «разыгрывающим» является Путин?

- Путин — доминирующий фактор, так как это он начал войну в Украине. Это не война против Украины, это война против всей Европы, против Польши, против стран Балтии, против Европы. Он не может принять тот факт, что существует сильный Евросоюз, основанный на демократических ценностях

- Поэтому он и пытается его ослабить?

- Именно так. Ошибка Польши в том, что она пытается сделать из Лукашенко врага Путина. Это невозможно, так как «русский мир» в Беларуси это и есть Лукашенко. Этого не понимают на Западе.

- Готова ли Беларусь к демократии?

- А была ли Польша готова к демократии? Наверное, нет. Она была готова бороться против коммунистического правительства, но не имела опыта демократии. Я считаю, что Беларусь в этом смысле более готова к демократии. 23 года под диктатурой — это просто невозможно терпеть. Россия никак не является примером для Беларуси. Нам нужно верховенство закона, а там никакие законы не действуют. Верховенство права мы наблюдаем в Европейском Союзе, и это для нас пример. Примером является Польша, которая реализует свой потенциал.

- Но в заявлениях белорусских властей можно услышать, что «рецессия идет на спад», сколько в этих словах правды, а сколько пропаганды?

- Это пропаганда. В результате 23-летнего правления Лукашенко Беларусь оказалась в тяжелейшей экономической ситуации, он все твердит, что никаких реформ не будет, что экономическая модель белорусского государства «прекрасно работает», что все «довольны», а против режима якобы выступает всего «несколько человек».

- Как вы оцениваете белорусско-польские отношения: в прошлом году многие польские дипломаты и министры посещали Беларусь, хорошо высказывались о Лукашенко. Что вы скажете на этот счет?

- По-моему, это ошибочная политика. Потому что эти «потепления в отношениях» постоянно приводили к репрессиям, еще большим, чем предыдущие. Это не только политика Польши, это политика всего Европейского Союза. Мы ожидаем другой позиции, ведь Польша — специалист по Беларуси, именно Польша должна предложить Брюсселю, как себя вести по отношению Беларуси, должна сказать, что не нужно поддерживать Лукашенко, а нужно поддержать гражданское общество, оппозицию и демократические силы.

- Поддержать телеканал «Белсат»?

- Безусловно. Поддерживать «Белсат», сайт Charter97.org, «Радые Рацыя». То, что они работают в Польше, является очень важным в этой ситуации, так как они находятся в более безопасном положении, чем независимые СМИ, которые работают в Беларуси. Огромная роль независимых СМИ в том, что люди ищут информацию не в государственных медиа.

- То есть в Беларуси большой «информационный голод» и большой спрос на объективную информацию?

- Абсолютно верно, государственные СМИ врут о том, что происходит в мире, врут об отношениях Беларуси и России, России и Украины. Государственные медиа находятся под влиянием Кремля. Большая часть информационного пространства в Беларуси — пророссийская пропаганда.

- Хотелось бы спросить, что повлияло на ваше решение в 2010 году принять участие в президентских выборах?

- Я хотел изменить ситуацию в Беларуси. Я пришел в оппозицию сразу же после того, как ушел из Министерства иностранных дел, где занимал пост заместителя министра. Сразу же начал принимать активное участие в политической жизни, поддерживал других оппозиционных кандидатов, а в 2010 году была такая ситуация, что некого было поддерживать. Моя команда решила, что мы сами должны принять участие в выборах.

- Но, к сожалению, вам не удалось реализовать желание тысяч белорусов: после выборов вы попадаете в тюрьму, в 2012 году, после освобождения из заключения, вы просите политического убежища в Великобритании, затем переезжаете в Польшу. Стоило ли пройти этот путь?

- Стоило. Это был очень сильный момент в истории Беларуси, можно сказать, что это было восстание. Такое же восстание победило в Украине, но в Беларуси диктатура в то время была более сильная. Возвращаясь к вопросу, скажу, что в тот момент сложилась такая ситуация, когда мы могли одержать победу. Но на Запад предпочел поддержать Лукашенко, а не оппозицию (речь не идет о финансовой поддержке, а о понимании ситуации в Беларуси). Когда мы разговаривали с нашими европейскими коллегами за месяц до выборов, никто не думал, что люди так массово будут поддерживать оппозицию.

- Означает ли это, что Беларусь нуждается в «украинском пути»? Ведь в Украине в начале была «оранжевая революция», затем «Майдан», и в случае Украины это еще не конец на пути к независимому, демократическому государству.

- Я являюсь принципиальным противником насилия. Мы предлагаем что-то наподобие «круглого стола», предлагаем переговоры с властями, настоящие выборы – только так можно решить все проблемы. Да, дорога к свободе непростая, но те протесты, которые мы видели, свидетельствует о непринятии людьми этого режима. Протесты не связаны с выборами, и это очень важно, что люди выходят на улицы с надеждой на перемены.