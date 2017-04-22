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У Мадуро заканчиваются деньги и время

  • 22.04.2017, 8:13

Есть огромная вероятность объявления Венесуэлой дефолта уже в этом году.

На фоне всех прочих проблем у Венесуэлы не хватает времени и денег. У государства осталось всего 10 миллиардов долларов резервов для поддержания относительной стабильности в экономике в период кризиса. Что еще хуже: большая часть этих резервов не находится в наличности, говорится в репортаже CNN (перевод – belaruspartisan.org).

Около 7 миллиардов долларов находятся в золотых слитках, что не позволяет легко производить платежи.

Тем временем у Венесуэлы есть немало счетов, которые предстоит оплатить в ближайшее время. В текущем году она обязана оплатить долгов на 6 миллиардов долларов. При этом нет никаких признаков того, что единственный источник дохода страны — экспорт нефти — поможет погасить эти долги.

Есть риск, что Венесуэла объявит дефолт по своему долгу в этом году, а это означает, что она не сможет получить больше кредитов для оплаты таких базовых продуктов, как продовольствие и медикаменты, которые и сейчас уже в дефиците.

В 2011 году у Венесуэлы было 30 миллиардов долларов в резерве, в 2015 году — 20 миллиардов долларов.

Ухудшающаяся финансовая картина только еще больше усиливает проблемы этой латиноамериканской страны. По последним данным, в результате неутихающих антиправительственных протестов убито уже 11 человек из числа демонстрантов.

В среду General Motors (GM) заявил, что венесуэльские власти захватили его сборочный завод. Власти позже заявили, что это не захват, а эмбарго, наложенное до тех пор, пока судебная тяжба не будет разрешена. Однако GM остановило все операции в стране из-за вмешательства правительства в его работу.

МВФ предсказал во вторник, что инфляция в Венесуэле вырастет на 720%, а безработица увеличится более чем на 25%. В этом году, скорее всего, будет четвертый год рецессии подряд — совпадающий со временем правления Николаса Мадуро. Он же обвиняет в проблемах страны США и политических противников.

Многим венесуэльцам непонятным приоритеты правительства. Так, например, будучи неспособной оплатить импорт продовольствия для миллионов голодающих граждан, Венесуэла пожертвовала полмиллиона долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа.


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