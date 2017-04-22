Трамп начал масштабную реформу финансовой системы США 2 22.04.2017, 8:50

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Дональд Трамп подписал три указа, которые позволят провести рекордное снижение налогов.

Президент США Дональд Трамп приказал провести детальную проверку полномочий, которые получили федеральные регуляторы в банковской и финансовой индустриях после кризиса 2008 года, сообщает «Голос Америки».

Трамп подписал три указа, таким образом начав процесс выполнения одного из своих предвыборных обещаний: президент считает, что регулирование, введенное после крупнейшего финансового кризиса в истории страны, негативно влияет на экономику Соединенных Штатов.

Министр финансов США Стив Мнучин объяснил, что два указа способны привести к отмене Закона о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда-Франка, принятого в 2010 году.

Так, один из указов замораживает действие одной из статей закона, которая разрешает федеральному правительству выдавать кредиты финансовым институтам, испытывающим серьезные проблемы – администрация Трампа объясняет, что это побуждает финансистов идти на излишние риски, за которые несут ответственность налогоплательщики.

Другой указ Трампа предусматривает проверку налогового законодательства, которое, по словам президента, оказывает излишнее давление на налогоплательщиков.

Дональд Трамп также заявил, что готов в ближайшем будущем объявить о рекордном снижении налогов – и для физических, и для юридических лиц.