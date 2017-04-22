Дэйв Льюис: Нам пришлось много защищаться и отбрасываться. И это получалось неплохо
- 22.04.2017, 8:59
Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции в матче «Евровызова» — 1:4.
Об этом Дэйв Льюис рассказал pressball.by:
- Игра действительно очень плотной и в общем равной вплоть до концовки третьего периода. Шведская сборная — быстрая, сильная и мастеровитая команда. Нам пришлось много защищаться и отбрасываться. И это получалось неплохо. Опять же, примерно до последней 10-минутки.
- Эффект от перестановок в спецбригадах пока явно меньший желаемого?
- Увы, все еще многое не получается. Возможно, придется поменять что-то еще.
- Второй матч «челленджа» кряду команда заметно уступает по количеству бросков во втором периоде. Проблема дальней скамейки столь остра?
- Не в этом проблема, а в большом давлении, оказываемом шведами на нашу зону. Сдерживать хватило сил не всегда.
- Стоит ли ожидать завтра замены на вратарском рубеже?
- Пока не обсуждали этот вопрос. Если помните, во втором периоде Лаланду досталось: шайба сильно прилетела в маску. Посмотрим на его самочувствие. Но, если Кевин в порядке, скорее он выйдет в стартовом составе и завтра.