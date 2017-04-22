Дэйв Льюис: Нам пришлось много защищаться и отбрасываться. И это получалось неплохо 22.04.2017, 8:59

Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции в матче «Евровызова» — 1:4.

Об этом Дэйв Льюис рассказал pressball.by:

- Игра действительно очень плотной и в общем равной вплоть до концовки третьего периода. Шведская сборная — быстрая, сильная и мастеровитая команда. Нам пришлось много защищаться и отбрасываться. И это получалось неплохо. Опять же, примерно до последней 10-минутки.

- Эффект от перестановок в спецбригадах пока явно меньший желаемого?

- Увы, все еще многое не получается. Возможно, придется поменять что-то еще.

- Второй матч «челленджа» кряду команда заметно уступает по количеству бросков во втором периоде. Проблема дальней скамейки столь остра?

- Не в этом проблема, а в большом давлении, оказываемом шведами на нашу зону. Сдерживать хватило сил не всегда.

- Стоит ли ожидать завтра замены на вратарском рубеже?

- Пока не обсуждали этот вопрос. Если помните, во втором периоде Лаланду досталось: шайба сильно прилетела в маску. Посмотрим на его самочувствие. Но, если Кевин в порядке, скорее он выйдет в стартовом составе и завтра.